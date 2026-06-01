Мъж стреля от радост през балкона в Пловдив, отнесе глоба

Предложил брак на приятелката си, тя приела и докато празнували, извадил пистолета си

Глоба от 100 евро по Указа за борба с дребното хулиганство отнесе мъж, стрелял от терасата на квартирата си в Пловдив. Районният съд в града е приел, че с действията си човекът грубо е нарушил обществения ред и спокойствие и демонстрирал оскърбително отношение към гражданите.

Ситуацията се разиграла вечерта на 8 март. Мъжът бил в квартирата с компания, като там била и приятелката му. Той ѝ предложил брак, тя приела да се омъжи за него и започнало празненство.

Около 20,50 ч. щастливият мъж извадил газов пистолет, излязъл на балкона и стрелял 5 пъти. Гърмежите били чути от съседи, които се уплашили. Свидетел позвънил на 112, за да подаде сигнал за случващото се и на място пристигнали полицаи, които установили нарушителя, а той им предал оръжието.

Пред съда човекът си признал и изразил съжаление за стореното. Магистратите взели предвид младата му възраст и добрите му характеристични данни, както и факта, че това е инцидентен случай и преценили, че най-справедливото наказание в случая е глоба от 100 евро по УБДХ.