Оставиха в ареста мъж, разпространявал високорискови наркотици в Благоевград

Окръжен съд – Благоевград взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняем за държане и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от съда.

Благоевградският окръжен съд взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на 42-годишен мъж. Мъжът е обвиняем за разпространение на високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо бруто тегло 4,92 грама, и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – кокаин с бруто тегло 1,80 грама и амфетамин с общо бруто тегло 174,9 грама, държани на различни места в жилище и на стълбищна площадка към покрива на кооперация в Благоевград.

Според съда събраният доказателствен материал е достатъчен към настоящия етап, за да се направи извод, че обвиняемият е съпричастен към извършването на инкриминираното деяние. В подкрепа на обвинителната теза са събрани гласни доказателства – показанията на свидетели, даващи сведения за закупуването на наркотични вещества именно от обвиняемия по делото, извършената между двамата комуникация, мястото на предаване/закупуване на наркотичното вещество, неговата цена, начина на опаковане, познанството между двамата, както и факта на няколкократно закупуване на този вид наркотик именно от обвиняемия по делото. Взети са предвид и показанията на полицейските служители, извършили наблюдение. Събрани са и множество писмени доказателства (протоколи за претърсване и изземване), одобрени от съда по надлежния ред, които обосновават предположението за извършване на престъпната деятелност именно от обвиняемия, посочиха от Окръжен съд – Благоевград.

Съдебният състав прецени, че при мярка за неотклонение, различна от „задържане под стража“, е налице опасност от извършване на престъпление. Според съда няма опасност от укриване на лицето, доколкото обвиняемият има установен адрес и е семейно ангажиран.

Определението на Благоевградския окръжен съд подлежи на обжалване в тридневен срок.

На територията на област Благоевград бе проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, както и на съхранението и разпространението на наркотични вещества, при която бе задържан и обвиняемия 42-годишен мъж.