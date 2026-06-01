Ученици станаха общински съветници в Пазарджик за един ден

По повод Международния ден на детето – 1 юни, в Пленарната зала на Община Пазарджик се проведе импровизирано заседание на Общински съвет – Пазарджик с участието на ученици от XI „Г" и XI „Д" клас на ПГИМ гр. Пазарджик.

Учениците имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на местната власт, като влязоха в ролята на общински съветници и проведоха заседание по предварително подготвен дневен ред. В ролята на кмет влезе Димитър Кордев, председател на Общинския съвет – Йорданка Долева, а секретар на заседанието – Даная Миткова.

По време на заседанието младите съветници разгледаха и обсъдиха предложения за поставяне на автомати за връщане на опаковки, изграждане на зони за обслужване на домашни любимци, изграждане и поддръжка на постоянни обществени тоалетни, както и преразглеждане на промените, свързани с поставянето на нови кошчета за смет в града.

Събитието се проведе с подкрепата на председателя на Общински съвет – Пазарджик г-жа Десислава Тодорова и с активното съдействие на г-жа Саша Филипова – преподавател в ПГИМ – Пазарджик и общински съветник, която съдейства за организирането на учениците.

Тази среща беше чудесна възможност младите хора да придобият практически опит и да разберат как се вземат решения в интерес на местната общност.

С активното си участие учениците показаха отговорност, инициативност и загриженост за развитието на Пазарджик, доказвайки, че младите хора имат своето важно място в обществения живот.