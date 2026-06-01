Украинската посланичка у нас: Не е вярно, че Олег Неврозов се укрива в посолството

Не е вярно, че украинският инвеститор Олег Неврозов, който е в неизвестност, се укрива в посолството на Украйна или е търсил закрила от дипломатическата мисия. Това заяви посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук по повод скандала с незаконния жилищен комплекс в местността „Баба Алино" край Варна.

„Във връзка с продължаващите обществени дискусии и появата на редица фалшиви материали официално заявяваме, че посолството на Украйна действа изключително в рамката на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. А защитата на нашите украински граждани – изключително в правова рамка, съгласно Виенската конвенция по консулските отношения и абсолютно с пряко спазване със законодателство и на страната на акредитацията – това е важно", коментира посланикът пред Би Ти Ви.

Тя подчерта още, че действията по случая трябва да се осъществяват съобразно българското законодателство и международните договорености между двете държави.

„Всички процесуално-следствени действия следва да се извършват в правовата рамка на националното законодателство на Република България, както и с действащите международни двустранни споразумения за правозапазването между нашите страни", добави Илашчук.

Междувременно бившият главен архитект на Варна Валентин Койчев заяви, че е издал три или четири удостоверения за търпимост на строежи в „Баба Алино". На въпрос дали носи отговорност за случилото се, той отговори: „Как да кажа, ако има някакви неверни данни, може би нося".