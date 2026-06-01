Асен Василев: Бюджетът е въпрос на приоритети, а не на счетоводни сметки

Бюджетът е въпрос на приоритети, а не на счетоводни сметки. Това написа съпредседателят на „Продължаваме промяната" Асен Василев, който отправи критики към „Прогресивна България" заради предложенията им, свързани с пенсиите и майчинството. В публикация във фейсбук той обвини формацията на Румен Радев, че поставя погрешни бюджетни приоритети и настоя за повече подкрепа за пенсионерите и майките.

Ето какво още написа той:

„Вместо да помогнат на пенсионерите в нужда да достигнат линията на бедност, „Прогресивна България" искат да отрежат 2 евро и 39 стотинки от увеличението на пенсиите на всеки един пенсионер, като същевременно не пипат 50-процентното увеличение на заплатите в службите за сигурност.

И всичко това на фона на очаквани допълнителни данъчни приходи от 7 млрд. евро през 2026 г.

Освен това казват, че няма да променят правилата за майчинството? Защо?

От „Продължаваме Промяната" сме внесли две предложения:

1. Майките да получават 100% от майчинството си, когато се върнат на работа – това е добре за майката, добре за работодателя и е с нулев разход за бюджета.

2. Държавата да поеме здравните осигуровки на майката, докато тя е в отпуск по майчинство, така че бизнесът да не плаща разходи за работници, които реално не ходят на работа. Това струва 26 млн. евро – по-малко от 10% от увеличението на разходите за кафе, коли и издръжка на администрацията от януари до май. Хайде да замразим издръжката (както направихме 2023-та) и да осигурим над 600 милиона евро за антикризисен пакет.

Както винаги съм казвал, бюджетът е въпрос на приоритети, а не на счетоводни сметки.

„Прогресивна България" трябва спешно да си оправят приоритетите".