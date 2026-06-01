Бивш гл. архитект във Варна: Собствениците носят отговорност за случилото се в Баба Алино

Собствениците на имотите носят отговорност за случилото се в местността „Баба Алино" край Варна. Това заяви пред Би Ти Ви бившият главен архитект на район „Приморски" Валентин Койчев по повод скандала с незаконните строежи в района.

„Те, казвам в множествено число, защото не ги познавам какви са, кой командва там, още повече че сега, както разбирам, строителството е продължило доста дълго време след издаването на тези удостоверения за търпимост", каза Койчев.

По думите му той е издал три или четири удостоверения за търпимост за строежи в района, като подчерта, че тези документи не узаконяват сградите.

„Удостоверението за търпимост доказва само, че строежът е търпим. Собственикът може да вписва строежа в нотариален акт, да го продава, но отговорност не се носи", обясни бившият главен архитект.

Койчев обаче призна, че документите вероятно са били издадени въз основа на неверни данни. На въпрос дали е работил с истински или неверни факти той отговори: „По всяка вероятност неверни, това обаче сега го разбирам".

Според него, ако удостоверение за търпимост е издадено въз основа на невярна информация, отговорност следва да носят лицата, които са я предоставили.

„Когато го издам върху неверни факти, които са ми поднесени, носи отговорност този, който го е заявил, или този, който го поиска", посочи той.

Бившият архитект не изключи и възможността някой да потърси отговорност от самия него. „Възможно е", каза той в отговор на въпрос дали може да бъде съден за издадените удостоверения.

Койчев заяви още, че в общината има специализирани дирекции, които отговарят за строителния контрол. Според него, ако законът бъде приложен стриктно, незаконните постройки трябва да бъдат премахнати.

„Ако целият район е незаконен, би трябвало всичко да се събори", коментира той.