Подсъдим за грабеж от казино в Белозем: Толкова затвор съм навъртял, ама този път не съм аз!

Не бих изхвърлил дрехите си в къща с камери, щях да ги изгоря, обясни Васил Ганев пред съда

Многократно осъжданият Васил Ганев от Белозем, изправен отново пред Темида за грабеж от казино в селото, категорично отрече да е извършил това престъпление. "Всичко, което съм направил, съм си го признал, и за кражба за някакъв кон през 2023-а. Щях да призная и за казиното, но не съм аз", заяви 39-годишният мъж пред Окръжния съд в Пловдив.

Според прокуратурата в малките часове на 14 август м. г. той влязъл с маска в игралната зала, насочил нож срещу крупието, взел 500 лв. и изчезнал. Бил задържан на 3 септември 2025-а, след като в изоставена сграда били намерени дрехи като на маскираната фигура, заснета от камерите на казиното. По част от тях били открити ДНК следи от него. "Толкова затвор съм навъртял, щях ли да си изхвърля дрехите в тая къща, дето има камери? Щях да ги изгоря!", обясни той пред състава. И добави, че екипът с тигров принт, от който е извлечено негово ДНК, е носен и от други хора - негови близки.

Трите часа записи от камерите на казиното във въпросната нощ, чиято липса беше установена на предишното заседание беше установено, са намерени. Те обаче не регистрират никакво движение и не могат да допринесат с нищо за изясняване на истината. Съдът назначи експертиза за лицево разпознаване по записите, но според вещи лица това ще е трудно, защото, за да има резултат, физиономията на човека трябва да заема поне една трета от кадрите, а в случая те са далечни.

Вещото лице по ДНК експертизата Даниела Каменова отново не се яви и беше глобена с 50 евро. За следващото заседание от Районното в Раковски ще трябва да обяснят защо са изпратили за ДНК анализ само част от дрехите, намерени в изоставената къща. Делото продължава на 10 юли т. г.