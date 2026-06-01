Съдът отговори на КОНПИ: Няма решение по делото срещу Брендо, допусната е техническа грешка

Софийският градски съд (СГС) отхвърли като неверни твърденията на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), че по дело за над 23 млн. лева срещу Евелин Банев – Брендо и свързани с него лица са били нарушени процесуалните права на страните. От съда заявиха, че информацията, според която вече е постановено решение по делото, се дължи единствено на техническа грешка на съдебен служител при въвеждане на данни в електронната система.

От СГС подчертават, че не отговаря на истината разпространената информация за неспазване на процесуалните права. Според съда подобни пропуски могат да се случат във всяка институция, особено предвид големия обем дела и натовареността на Софийския градски съд. Магистратите отбелязват още, че ако служителите на комисията са сметнали за необичайно обстоятелството решение да бъде постановено ден след приключване на съдебното заседание, са могли да извършат проверка чрез директен контакт със съда, преди да излязат с публично становище. След разпространението на прессъобщението ръководството на СГС е разпоредило незабавна корекция на допуснатата техническа грешка.

От съда уверяват, че производството ще продължи по установения от закона ред. Ще бъде изчакан предоставеният двуседмичен срок, в който страните могат да депозират писмени защити, а едва след това съдебният състав ще пристъпи към изготвяне на решението по делото.

Позицията на СГС идва в отговор на разпространено по-рано съобщение на КОНПИ, в което комисията изрази сериозни притеснения относно спазването на процесуалните гаранции по гражданско дело №15077/2018 г. по описа на Софийския градски съд. Производството е образувано по искане на комисията от 2018 г. и е за отнемане на имущество на стойност 23 275 542,17 лева от Евелин Банев – Брендо и свързани с него физически и юридически лица.

От комисията посочиха, че на 28 май 2026 г. е проведено открито съдебно заседание, по време на което съдът е обявил съдебното дирене за приключено, дал е ход на делото по същество и е предоставил на страните двуседмичен срок за представяне на писмени защити поради фактическата и правна сложност на спора. Според КОНПИ при последваща проверка в Единния портал за електронно правосъдие е било установено, че още на следващия ден – 29 май, по делото е отбелязано постановено решение, макар съдържанието му да не е било публикувано.

Именно това е породило опасенията на комисията, че съдебният акт е изготвен преди изтичането на срока за писмени защити. От КОНПИ се позоваха на разпоредбата на чл. 149, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, която дава възможност на страните да изложат в писмена форма своите окончателни аргументи по делото. Според комисията постановяването на решение преди изтичането на този срок би означавало, че участниците в процеса са лишени от възможността пълноценно да упражнят правото си на защита.

От институцията обърнаха внимание и на факта, че към момента на справката не е бил изготвен протоколът от съдебното заседание, който по закон удостоверява всички извършени процесуални действия, изявления и определения на съда. Според КОНПИ страните трябва да могат да се запознаят със съдържанието на протокола и при необходимост да поискат неговото допълване или поправка, преди съдът да се произнесе с окончателен акт.