Йотова: Ботев ни завеща, че можем да счупим всяка верига, която оковава ума и душата

Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа - това ни завеща Христо Ботев, заяви президентът Илияна Йотова във Враца по време на тържествения митинг-проверка по случай 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета пред паметника на Войводата с участието на Националната гвардейска част. Ботевите дни във Враца се провеждат под патронажа на държавния глава. Честването продължава въпреки проливния дъжд, предаде БТА.

За 28 години Ботев премина през много страни, предизвика събития, промени съдби и често казваше, че след мълчанието върви смирението. Но неговата орис беше друга и той се нареди сред тези, за които знаят, че нямат онзи талант да търпят примирението и крушението, посочи държавният глава. Няма по-въздействащ символ от онази минута на мълчание, в която се прекланяме пред паметта на загиналите, от Ботевата минута – в тази минута, в която всеки от нас утихва и остава сам със съвестта си, за да помним, да се прекланяме, да преосмисляме себе си и веднага след това да продължим още по-силни, отбеляза тя.

И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник и не може, защото, когато сме заедно, сме силни. Защото както тази вечер на този площад, така и утре в 12:00 часа милиони българи ще застанат за една минута и в молитва и клетва пред националните герои ще мислят за родината си, посочи Йотова.