Психолингвист: Поколението Z израства с телефона в ръка и постоянно е онлайн

Поколението Gen Z израства с телефона в ръка и е постоянно потопено в дигиталната среда. Това коментира психолингвисът Стела Богомилова в предаването пред NOVA, като подчертава, че съществува парадокс – именно родителите, които също прекарват много време онлайн, често отправят критики към децата си заради зависимостта им от социалните мрежи.

Според нея се оформя затворен кръг, в който възрастните трудно си признават собствената роля в проблема. Богомилова отбелязва, че промяната започва с осъзнаване – без признание, че има зависимост от дигиталната среда, не може да се търси и решение.

Тя допълва, че все повече родители споделят усещането, че губят връзка с децата си. Причината според нея е, че онлайн пространството дава на младите хора чувство за сигурност, но същевременно ги поставя в среда на сравнение, подигравки и напрежение, подобно на динамиката в платформи като TikTok.

Богомилова обръща внимание и на това, че децата често търсят различни роли и изразни форми, но остават емоционално уязвими. В този контекст тя призовава родителите да бъдат по-активни и да насърчават реалния социален опит, като постепенно „пускат децата в по-дълбокото" на общуването извън дигиталната среда.