Росен Христов влезе в управата на ДКК

Росен Христов, бивш енергиен министър, който се прочу покрай договора с турската компания "Боташ", получава ново назначение от сегашната власт. Със заповед, подписана на 26 май от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, той влиза в съвета на директорите на Държавна консолидационна компания. С решението се освобождават досегашните членове на управата и се назначават нови, като сред тях е и Христов. За промените съобщава съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев.

Името на Христов е свързано с 13-годишния договор с "Боташ", сключен в началото на 2023 г. с участието на български държавни дружества по време на служебното правителство на Гълъб Донев. Според условията му България получава достъп до капацитет на турски газови терминали и преносната система, но трябва да заплаща такса ежедневно, независимо дали я използва. Критиците на споразумението твърдят, че това води до сериозни разходи – около половин милион долара на ден, докато защитниците му посочват, че проблемът е в начина на прилагане, а не в самите клаузи.

През 2024 г. парламентът изпраща казуса към прокуратурата и ДАНС с искане да се провери дали сделката е неизгодна за държавата. Година по-късно, през 2025 г., Христов е разпитван и претърсван в рамките на разследването.

ДКК е държавен холдинг с ключово значение. В състава на компанията влизат като дъщерни дружества ВМЗ Сопот, "Авионамс", "Кинтекс", НИТИ - Казанлък, "Монтажи", "Ел Би Булгарикум", "Еко Антрацит" и др. ДКК е получател и диспечер на огромни бюджетни средства, поради която я наричат "касичка на властта".

Компанията стана обект на проверки заради изразходвани над 2 млрд. лева (включително стотици милиони за язовири и нереализирани проекти) и дългогодишна липса на прозрачност и финансови отчети.

Другите попълнения в съвета на директорите на ДКК заедно с Росен Христов са Даниела Узунова, Здравко Шушков, Борислав Андонов. Те са временен борд - до провеждането на конкурс, става ясно от документите в Търговски регистър.