Прокурорската асоциация скочи срещу вътрешния министър Демерджиев

Асоциацията на прокурорите в България излезе с остра позиция срещу вътрешния министър Иван Демерджиев.

Поводът са негови изявления след разпита на кърджалийския кмет Ерол Мюмюн, в които Демерджиев обвини зам.-окръжния прокурор на Кърджали Дафин Каменов, че е възпрепятствал действия на МВР, включително и по случая с Мюмюн. Вътрешният министър заяви още намерение да бъде изпратен сигнал до и.ф. главния прокурор, ВСС и правосъдния министър. От своя страна прокурор Каменов реагира, като обяви, че ще съди Демерджиев.

В позицията си Асоциацията на прокурорите критикува вътрешния министър, без обаче да споменава името му нито веднъж. Оттам посочват „принципна загриженост от публичните изявления, с които се правят внушения за неправомерно поведение на конкретен прокурор, преди фактите да са установени по предвидения в закона ред".

Организацията подчертава, че не коментира конкретни досъдебни производства и не се произнася по факти, които подлежат на проверка от компетентните органи. „Считаме, обаче за необходимо да напомним, че независимостта на прокурора при изпълнение на служебните му правомощия е гаранция за законност, обективност и безпристрастност, а не лична привилегия", пишат от асоциацията.

„Когато държавен орган разполага с данни за нарушение, престъпление или дисциплинарно укоримо поведение от страна на магистрат, тези данни следва да бъдат предоставени по установения ред на компетентните институции. Публично внушаване на вина или недобросъвестност преди приключване на съответната проверка създава риск от недопустим натиск върху съдебната власт и накърнява доверието в институциите", допълват прокурорите и посочват, че процесуалните действия и актове на прокурора трябва да се оценяват единствено през закона.

Те обръщат внимание и на института на отвода, като подчертават, че „институтът на отвода е законова гаранция за безпристрастност и не може сам по себе си да бъде представяна като възпрепятстване на разследване без конкретни и проверени факти". Именно това е и в отговор на твърденията на Демерджиев, че чрез отводи са били осуетявани действия на МВР.

В заключение от Асоциацията на прокурорите призовават „за институционален тон, уважение към разделението на властите и въздържане от публични оценки, които могат да засегнат независимостта и професионалната репутация на магистратите преди фактите да бъдат установени по надлежния ред".