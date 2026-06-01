Герои на Дисни оживяха на Пеещите фонтани в Пловдив (Снимки, видео)

Герои на Уолт Дисни оживяха на Пеещите фонтани в Пловдив на 1 юни - в Деня на детето, когато беше премиерата на новия спектакъл на водната атракция. Фонтаните бяха ремонтирани основно и много деца и родители отидоха да видят новото шоу „Disney: Лято на историите".

Сред водните струи зрителите забелязаха Цар Лъв, Ваяна, Елза и още много много любими персонажи от незабравимите анимации на Дисни.

За децата това е една вълшебна вечер.

"Пловдив отново е номер едно", написа шефът на Природонаучния музей Огнян Тодоров.

Цялото пространство около атракцията е препълнено от родители и превъзбудени деца. "Толкова народ не е имало от времето, когато бяха открити Пеещите фонтани след основния ремонт", коментират присъстващи.

Разбира се, има и недоволни. "Защо в 21,30 часа го направиха, много е късно", пишат едни в социалните мрежи.

"А кога да го направят? В 17 часа, когато слънцето още пече ли", репликират други.