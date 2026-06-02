Земетресение от 6,1 по Рихтер разтърси Италия

С вой на сирени в цялата страна ще отдадем почит към Ботев, Левски и всички загинали за свободата на България

Христо Ботев през 1875 г.

С вой на сирени в цялата страна отдаваме почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

На 2 юни в 12:00 часа, в продължение на две минути, с излъчването на акустичния сигнал „Въздушна опасност" от сирените в цялата страна, ще бъде отдадена всенародна почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България.

При подаването на сигнала всички пешеходци и водачи на пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си и да останат на място.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България е честван за първи път през 1884 г. във Враца и Пловдив, припомня БТА. Официално той се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват Ботеви четници.

