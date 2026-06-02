Портних: През 2014г. КУБ е изпратил искане за изготвяне на подробен устройствен план

Иван Портних. Снимка: Архив.

По време на моето управление нямаше строителство, нито е имало информация за тези дейности. Това каза по БНТ бившият кмет на Варна Иван Портних по повод незаконния комплекс край града. 

В моя мандат там такива действия е нямало, допълни той.

Още през 2014г. КУБ е изпратил искане за изготвяне на подробен устройствен план. Това искане е допуснато със заповед на Коцев през януари 2025г., каза още той.

През 2016г имаше подобна разработка за още по-голям мащаб и със същите терен. Лично съм я спрял, разкри Портних.

Сагата, която Благомир Коцев се опита да разиграе е един опит да се прехвърли отговорността да се прехвърли вниманието. Търпимостите не разрешават никакво строителство, каза още Портних.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

