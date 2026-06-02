Румен Христов за Баба Алино: Въпросът е кой по веригата е мълчал

"Това не е барбекюто на Доган, което беше съборено, а това е цял град. Не е можело да се пропусне и да не се знае. Въпросът е кой по веригата е мълчал и извадил фалишив разрешение за търпимост". Така заместник-председателят на парламентарната група ГЕРБ-СДС Румен Христов коментира по Би Ти Ви казуса за незаконния град Баба Алино край Варна.

По думите му не е спазен закона, който забранява строителството върху държавна собственост. "Не знам дали къщите биха могли да се ползват за нещо друго. Нека да преценят специалистите", каза още Христов. Той смята, че виновни за незаконния комплекс са РДНКС във Варна и съответно кметът на морската столица - Благомир Коцев.

Той коментира и предложението за намаляване на партийните субсидиите. "Това ще е много трудно за малките партии". Трябва да бъдат осигурени нормални условия за работа на политическите формации в Народното събрание, каза още той. Според него предложенията на "Прогресивна България" са популизъм. Лидерът на СДС обяви още, че ще подкрепи замразяване на депутатските заплати, като се обяви и за реформа в държавната администрация.

"Нямаме имена за кандидат за президент, а нашият кандидат е този, който гледа на Запад и този, който е готов да отстоява българския национален интерес в Европейския съюз" - така той очерта и профила на кандидата на ГЕРБ за президент.