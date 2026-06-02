Иван Демерджиев ще открие реновираните сгради на пожарната в Кърджали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на реновираните сгради на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Кърджали. Това съобщиха за медиите от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Събитието е обявено за 14:00 часа, като на място вътрешният министър ще направи и коментар по актуални проблеми.

Обновяването на обектите е в изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в три административни сгради на РДПБЗН в гр. Кърджали" по Механизма за възстановяване и устойчивост и съфинансиране със средства на МВР.