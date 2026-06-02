Кредитът е гориво за икономиката, но да не прегрее...

Правителството отказва да купи ракети за F-16 за 957 млн. долара, няма пари

Димитър Стоянов Снимка: Фейсбук/ Dimitar Stoyanov

Военното министерство ще ревизира закупуването на нови ракети и допълнително оборудване за изтребителите F-16 от САЩ, защото за такъв проект няма финансиране.

Това каза в Хасково снощи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той бе в града по случай тържествената заря-проверка за Деня на Ботев и загиналите за свободата на България.

Вчера стана ясно, че Пентагона (американското военно министерство - б.р.) е одобрил продажбата на въоръжение за страната ни на стойност 957 млн. долара. Става въпрос за 125 ракети въздух-въздух AIM-120C-8 AMRAAM, пет секции за насочването им и четири ракети AIM-9X Block II, смятани за най-модерните за близък бой.

Към ракетите има оборудване, софтуер, услуги и други елементи. Те са за самолетите F-16 и с тях общата стойност на обновяването на българските военновъздушни сили по тази поръчка от април 2022 г.. достига 2.63 млрд. долара.

"Определено ще се ревизират нещата. Нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито тази година, нито следващата година. Категорично такъв договор няма да има", каза Стоянов.

Той уточни, че решението на Конгреса на САЩ представлява единствено разрешение за потенциална продажба, а не подписан договор.

Че финансирането за армията е недостатъчно, бе и основен акцент в Доклада за състоянието на отбраната, който по-рано тази година бе представен от началника на отбраната адм. Емил Ефтимов.

Той бе категоричен, че тази година БВП за отбрана ще бъде не по-малко от 2,14% в бюджета. Това отговаря на целта, която НАТО си постави през юни миналата година - до 2035 г. всички страни от Алианса да имат БВП за отбрана от поне 5% - 3,5% основни разходи и 1,5% свързани с отбраната.

"Разходите за отбрана на България ще продължат да растат през следващите години в изпълнение на поетите ангажименти към съюзниците от НАТО. Миналата година разходите за отбрана бяха около 2,13 процента от БВП. Поет е ангажимент пред нашите партньори и съюзници от НАТО те да продължат да нарастват, така че няма да бъдат по-малко и през настоящата година", заяви министър Стоянов.

Според него към момента най-напреднали са проектите за придобиване на 3D радари и 155-милиметрови гаубици, които са сред основните проекти за модернизацията на армията.

