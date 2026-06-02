Николай Денков за Баба Алино: От 4 години са първите сигнали за строителството

От 2021 г. са първите сигнали за изсечената гора, всичко показва, че има редица институции, които не са реагирали навреме. През 2025 г. Благомир Коцев е подал информация към ДАНС. През октомври е представен доклад, никой не го е виждал все още, но е описано какво се е случило там. Това коментира по Би Ти Ви Николай Денков за казуса "Баба Алино" край Варна.

Собственикът на комплекса е изгонен от България. Има много информация в различни институции, които не са си свършили работата. Вместо докрай да изкопаят всички взаимовръзки, започва прехвърляне на отговорност, каза още Денков.

По думите му кметът на Варна Благомир Коцев е задвижил процедурите и единствената заповед за спиране на това строителство е неговата.

"Това, което виждаме вече години наред, е да се замазва отговорността. По закон всички тези постройки трябва да бъдат разрушени. Някой трябва да плати за разрушаването. По закон това е общината.", каза още Денков.