Николай Василев: Финансовите министри са некадърници, а премиерите - безхаберници

Навсякъде бюджетната политика е много зле, включително и е България. След като стана ясно, че ще влезем в еврозоната миналото лято, съвсем го ударихме през просото. Последните управления са изпълнени със страхливи и мързеливи политици, нулеви реформи и грубо 20 млрд. евро нови дългове, които ще останат за нашите деца. Финансовите министри са некадърници, а премиерите - безхаберници.

Това каза пред БНТ бившият министър на икономиката и транспорта Николай Василев. Според него България е можела да приеме еврото още преди 15 години.

"Подкрепям всички разумни реформи, които водят към бюджетен излишък. Едно смело правителство да направи излишък, но сега прогнозата пак е лоша за дефицит, нямало лошо да има "мек свръхдефицит", не съм чул мерки, заявки и числа", заяви Василев и прогнозира, че бюджетът ще бъде приет през август.

"Наказателната процедура е засрамване и мъмрене пред строя, но ако го няма това всички популисти в парламента ще кажат "Вижте, всичко ни е наред, Европа казва, че нямаме проблем" и ще продължат да карат през просото", коментира той процедурата за свръхдефицит, която ЕК стартира срещу България.

Според икономистът до 30 хил. служители от държавната администрация могат да се съкратят.

"9 хил. са само незаетите щатни бройки, защо не ги съкратиха - от мързел и страх. В целия публичен сектор - всичко е безкрайно раздуто, населението намалява всяка година", допълни той.

"Уж парите за ток бяха временни през декември 2021 колко десетки години ще има пари за това? Трябваше да се правят анализи и концесии - поне новия регионален министър (Иван Шишков - б.р.) ги спомена, а преди него - нищо", каза още Василев.

"Като министър на транспорта концесионирахме летищата във Варна и Бургас - да видим колко добре станаха сега, летище София пък взе награда за средна категория летища миналата година, макар и късно да беше опаковано", заяви той.

"Сега пътуваме по африкански пътища и ако не си спукаме гумите по тях, пак ще бъде добре. Аз докато се пенсионирам сигурно няма да има магистрала "Хемус" и "Черно море" - има най-различни варианти за заплащане на придвижването по магистралите, но трябва да се направи обществено обсъждане", каза още бившият министър.