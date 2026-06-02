Историкът Тодор Чобанов за счупените плочки на Ларгото: Проблемът не е сложен и не е скъп

Повече от половин година плочките около стъклените куполи на Ларгото в София се рушат.

„Проблемът не е сложен, не е скъп, но за решаването му трябва воля. Просто трябва заместник-кметът по строителството на София да възложи на съответната фирма с обществена поръчка да изработи и монтира новата система за покриване на тези канали, които са направени тук на площада. Говорим за няколко стотин линейни метра шахти и инсталации. Говорим за порядъка на 200 000 евро - нищо съществено за бюджета на Столична община". Това каза историкът Тодор Чобанов по Би Ти Ви.

По думите му проектът за Ларгото е започнат от Столична община във връзка с разширяването на метросистемата. „Това, което виждаме като три купола, е опасано от една отводнителна система. Това са едни корита, през които водата се оттича в канализацията и те са направени с това покритие, което виждаме, че е счупено. Тъй като проектантът не съобрази, той направи пластмасови крепежни елементи. Те се разрушават много по-бързо с времето", посочи Чобанов.

Според него още архитект Здравков като главен архитект на София е изработил няколко варианта за нова изцяло стоманена конструкция, която да поеме цялото натоварване.

В писмена позиция до телевизията от Министерството на културата отговориха, че от септември 2018 г. Античен комплекс „Сердика" е предоставен безвъзмездно на Столична община, за което е подписан приемателно-предавателен протокол.

„Според подписания договор общината се задължава да осигурява необходимите средства за управлението и поддържането на обекта, да осигури за своя сметка денонощна охрана, видеонаблюдение и да предприема необходимите действия за отстраняване на констатирани недостатъци и повреди след изтичането на гаранционните срокове", посочиха от Министерството на културата.

Историкът е категоричен, че решението е лесно, и показва откъде идва проблемът.

„Стоманените капаци са вечни, на тях няма какво да им се счупи. Проблемът е в пластмасовите пънчета отдолу. И като отскочиш 50 пъти на плочката, тя се счупва. Не е предвидено да носи такъв натиск", каза Чобанов.

По думите му в зоната има много вибрации и никой не е предвиждал толкова голямо натоварване.