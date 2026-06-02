През изминалото денонощие пожарната е реагирала на 106 сигнала, няма пострадали

През изминалото денонощие звената на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 106 сигнала за произшествия, се посочва на интернет страницата на дирекцията. Ликвидирани са общо 46 пожара. При тях няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които пет са в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, шест - в транспортни средства, и три други.

Без нанесени материални щети са възникнали 31 пожара, от които седем са били в сухи треви, горска постеля и храсти, 20 - в отпадъци, и др.

Извършени са 56 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства, една спасителна операция при инциденти с живак и др.

Получени са четири лъжливи повиквания, сочи справката.