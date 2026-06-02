Нападнатият Георги Бижев: За десети път минавам от там и храня мечките, но никога не са били толкова агресивни

Георги Бижев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

 Бившият президент на ФК „Локомотив" - Горна Оряховица -  Георги Бижев, вече десетина пъти е бил в Румъния по същия маршрут, където е хранил мечки. Но за първи път са толкова агресивни, каза той по Би Ти Ви. Преди няколко дни той беше нападнат, докато е вътре в колата си, а през прозореца храни мечка с малко. 

По думите му мястото е известно в цяла Европа, където мечките излизат, а хората могат да купят храна от близките магазинчета и да им дават. 

"Допуснах огромна грешка. Мислех, че при затворен прозорец няма какво да се случи. Допуснах грешка да отида там, да спра", каза Бижев. 

По думите му в началото мечката е била съвсем спокойна, но зад колата на Бижев са чакали украински туристи, които почнали да свирят и да викат. Тогава животното се почувствало застрашено и напада колата на българина.

"Хора, не го правете - това е грешка да храниш диво животно", каза Бижев. "Не търся съжаление, виновен съм. Не разбирам този хейт в социалните мрежи. Няма смисъл да коментирате какво съм направил", каза още той. 

