Хасан Адемов: Мерките на правителството очевидно не са добре обмислени

Уязвимите групи в тежка финансова ситуация трябва да бъдат подкрепени, а не по някакъв начин да се ревизират техните права. Тук очевидно става въпрос за ревизия на част от правата, а в социалната сфера много трудно се отнемат вече извоювани права.

Това заяви пред БНР бившият социален министър Хасан Адемов.

"Има потребност от това да има мерки, свързани с оптимизирането на публичните финанси. Една от големите теми е евентуалната процедура по прекомерен дефицит. В тази връзка се търсят възможности за консолидиране на публичните финанси, на бюджетните разходи. От прегледа на състоянието на бюджета – очевидно е, че с приходите няма проблем – около 12,4% е увеличението на приходите в периода януари – април тази година в сравнение с миналата година. По-големият проблем е с разходите, които са с 5% повече от приходите, което означава, че големият проблем на българските публични финанси е бюджетният дефицит. В тази връзка са част от мерките, но за съжаление, те не са достатъчно координирани, а се оказа и че не са достатъчно добре обмислени, след като се налага да бъдат опровергавани в рамките на същия ден", коментира той.

В предаването "Преди всички" Хасан Адемов напомни, че в България е най-дългото майчинство в ЕС. Той изтъкна възможностите за отпуск и на бащата, както и проблема с деквалификацията. Според него е по-добре да се дадат възможности за това децата да бъдат настанени в ясли.

Дискусията за премахването на автоматичните механизми в сектор сигурност, в съдебната система и образованието, при минималната работна заплата все още е актуален и не е ясно управляващите какви решения ще вземат в рамките на бюджетната процедура за 2026 г. и 2027 г., коментира бившият социален министър.

"Ковид добавката от 60 лв. в пенсиите на пенсионерите, които досега я получават, няма да бъде премахната. Ще бъде премахната само за новоотпуснатите след 1 юли пенсии", уточни той. И добави:

"При осъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило тези 60 лв. в рамките на получаваната пенсия, т.е. базата за осъвременяването на пенсиите ще бъде намалена с тези 60 лв. От една страна се следват принципите на социалното осигуряване. От друга страна фискалният ефект на тази мярка за 6-те месеца от 1 юли до края на 2026 г. е около 12 млн. евро, което е незначително на фона на многомилиардния бюджет на държавното обществено осигуряване".

Адемов коментира и темата за осигуровките на държавните служители:

"Държавният бюджет им плаща осигурителните вноски, което не значи, че не плащат. Те не плащат личната осигурителна вноска. Но държавните служители нямат право нито на фирми, нито на стопанска дейност, нито на участие в сдружения и т.н. – нямат право на икономическа активност. Държавните служители нямат право и на квалификация".

Относно идеята да се намалят разходите за заплати с 10% за персонал, той отбеляза, че задължително Съветът за административна реформа трябва да излезе с доклад за 2025 г., който да анализира всички структури в държавната администрация и да предложи съответните решения. По думите му наистина има структури с дублиращи се функции. Според него трябва да се намери баланс между разходите за държавната администрация и качеството на услугите, които предлага тази администрация. За него само съкращения няма да решат въпроса.

"По-скоро в ерата на дигиталните технологии, на ИИ да се даде възможност на държавната администрация да подобри качеството на предлаганите услуги".

Бившият министър се надява все пак да не се стига до процедура по свръхдефицит. Ако се стигне до такава, това би било лош сигнал към финансовите пазари, предупреди той.