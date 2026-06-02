Шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Равда

Шофьор с изключително висока концентрация на алкохол в кръвта предизвика катастрофа в района на Равда. Пътният инцидент е станал вчера около 15:30 часа.

По първоначални данни постоянно пребиваващ в Равда белгийски гражданин, управлявайки лек автомобил с бургаска регистрация, е загубил контрол над превозното средство и се е блъснал в паркиран автомобил с украинска регистрация, съобщава БНТ.

При проверка за употреба на алкохол дрегерът е отчел 3,04 промила – количество, което многократно надхвърля допустимата норма и се счита за тежка алкохолна интоксикация. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство.