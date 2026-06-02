ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Привържениците на лидера на опозицията в Турция и...

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22961523 www.24chasa.bg

Шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Равда

1452
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Шофьор с изключително висока концентрация на алкохол в кръвта предизвика катастрофа в района на Равда. Пътният инцидент е станал вчера около 15:30 часа.

По първоначални данни постоянно пребиваващ в Равда белгийски гражданин, управлявайки лек автомобил с бургаска регистрация, е загубил контрол над превозното средство и се е блъснал в паркиран автомобил с украинска регистрация, съобщава БНТ.

При проверка за употреба на алкохол дрегерът е отчел 3,04 промила – количество, което многократно надхвърля допустимата норма и се счита за тежка алкохолна интоксикация. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!