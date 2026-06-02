272 000 долара за животоспасяваща трансплантация на момиченце са били "изчерпани" в болницата, дала надежда за живот

Повече от година и половина след мащабната дарителска кампания за малката Криси от великотърновското село Къпиново баща ѝ твърди, че обещаната трансплантация на сърце и бял дроб в Индия още не е извършена.

По думите му стотици хиляди долари, събрани от дарители, са изразходвани, без да бъде осъществена животоспасяващата операция. От Външното министерство проверяват случая.

През септември 2024 година България се обедини в подкрепа на 8-годишната тогава Криси.

„Представям си моето сърце в червен цвят", казва Криси на 29 ноември 2024 г. И до днес новото сърце на Криси остава само на хартия.

Детето е родено с тежко заболяване на белите дробове и се нуждае от комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб. Само за дни дарители събраха необходимите средства за лечението ѝ в Индия.

В края на ноември същата година Криси и баща ѝ Красимир заминаха за град Ченай, където трябваше да бъде извършена трансплантацията.

„Нищо не стана, просто ни излъгаха за трансплантацията. Такава трансплантация надали ще направят тук. Чакахме за трансплантация, обаче явно няма. Нищо не ни казват, искаха още пари", казва Красимир Иванов, баща на Криси пред bTV.

Според Красимир Иванов за лечението на детето са били преведени близо 272 000 долара, събрани чрез дарителската кампания.

Той твърди, че през януари тази година е получил уведомление, че средствата са изчерпани и ако искат престоят на детето да продължи, трябва да осигуряват между 20 и 25 хиляди долара месечно.

„На тях никой не им е разрешавал тези пари да отиват за престой. Трябва писмено да ги уведомя за това. Аз не съм го правил", обясни Красимир.

По думите му са им казали, че ще чакат между 3 и 6 месеца за донор. „При комбинирана трансплантация това не е имало как да стане".

Красимир предоставя и една от фактурите, издадени от болницата. На нея се виждат изплащания за лекарски услуги, както и такси за хирурзи. Те варират от 75 до 350 хиляди индийски рупии, или от 670 до 3165 евро месечно на лекар.

„Изписани са, че са взети хонорари, хирургични хонорари. Първата седмица ѝ прилоша и припадна. Изкарахме една нощ в интензивното. Вторият път ѝ точиха кръв. Третия път – извадиха ѝ 5 млечни зъба за 10 хиляди евро", разказа Красимир Иванов.

„Колкото преведоха от фондацията – 270 хиляди долара. И няма трансплантация. Подали сме сигнал в полицията срещу болницата в Индия и днес ще ходим да даваме показания", казва Красимир Иванов.

Красимир и 10-годишната Криси вече живеят на квартира в Индия, а не в болницата. Бащата е подал сигнал и в полицията, където е бил повикан днес. Външното ни министерство е сезирано за казуса.

Адвокатът на семейството обясни, че вече е установена връзка и с посолството ни в Делхи.

Към момента няма коментар от болницата.