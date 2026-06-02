Костадин Костадинов: Каква би била съдбата Левски днес?

На днешния ден свеждаме чела и почитаме паметта на загиналите за свободата на България, написа във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод 2 юни - Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

"Искам обаче да ви задам един въпрос. Каква щеше да е съдбата на Левски, Ботев, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Георги Бенковски и всички още легендарни български революционери, ако бяха доживели до Освобождението от турско робство? Или, още повече, каква би била съдбата им в наше време", пише политикът. "Щяха ли да ги обявят за радикали, популисти, екстремисти, крайни? Ботев и Левски, с тяхната яростна публицистика срещу европейските съюзници на Турция, Бенковски, с неговата фраза "Русия, тя нека заповяда", щяха ли да ги обявят за "заплаха за ценностите на ЕС" и да им повдигнат обвинения за реч на омразата", посочва Костадинов.

В историята няма "ако", но все пак се замислете върху тези въпроси. Може би тогава ще си отговорите на въпроса защо ние българите признаваме героите си едва след смъртта им, а приживе ги обругаваме, клеветим и предаваме.

Поклон пред онези, които умряха, за да живеем ние, завършва публикацията на лидера на "Възраждане".

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България - 2 юни, е честван за първи път през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официално той се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват Ботеви четници.