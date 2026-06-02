20-годишен шофьор се заби в стена, рани тежко себе си и още двама приятели

Тони Маскръчка

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

20-годишен шофьор се заби в стена, рани себе си и още двама приятели. Тежкият пътен инцидент е станал в понеделник, малко след 23.30 ч. на ул. „Саморанска, в землището на дупнишкото с. Самораново. Лек автомобил „Мерцедес", управляван от 20-годишен дупничанин, при движение с висока скорост се е ударил в тухлена стена на имот. Пострадал е водачът, който е настанен в столична болница със счупена подбедрица на десния крак. Двамата му спътници - на 17 и 18 г., са настанени в отделението по реанимация на дупнишка болница за лечение – с черепно-мозъчни травми са. На водача е направен тест за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатът е отрицателен.

Дежурна полицейска група е извършила оглед. Екип на РСПБЗН – Дупница, е оказал техническа помощ при обслужването на произшествието. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

