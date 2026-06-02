Столични митничари са открили 2,04 кг анаболен стероид в пратка от Индия

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториалната дирекция „Митница - София" са задържали 2,04 кг тестостерон енантат – инжекционен тестостеронов естер, а митнически служители от Митническо бюро Български разменно-сортировъчен център – 1100 ампули с инжекционен разтвор тестостерон. Това съобщиха от Агенция „Митници".

Количеството от 2,04 кг анаболен стероид е открито в пратка от Индия, селектирана за щателна митническа проверка в склад на куриерска фирма в гр. София. Съдържанието е декларирано като хранителна добавка за спортисти, получател е български гражданин, се уточнява в информацията. При проверката на колета са установени два непрозрачни фолирани найлонови плика, съдържащи бледо жълто вещество с остра миризма. Взети са проби от веществото в пратката за лабораторен анализ, който е извършен в Централна митническа лаборатория. Лабораторната експертиза е установила, че вместо хранителна добавка, веществото в пратката е стероиден хормон, идентифициран като тестостерон енантат. Той е силен анаболен стероид за мускулна маса със сериозни странични ефекти и рискове за здравето. Пратката е задържана и работата по случая продължава.

При друга проверка на пратка от България до Обединеното кралство е задържан тестостерон на ампули, информират също от Митниците. Изпращачът е физическо лице, установено в България, а получателят е с адрес в Англия. При проверка на съдържанието на пакета са открити 110 кутии с общо 1100 ампули с четири вида инжекционни разтвори - тестостерон.

Преди дни митнически служители задържаха над 1000 пратки с наркотични вещества под различна форма, доставяни онлайн за лична употреба. Отдел „Борба с наркотрафика" в Териториална дирекция „Митница - София" е провел операция „Хидра", която е насочена към трафика на наркотични вещества чрез онлайн платформи и доставка чрез куриерски пратки. Операцията е отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотици в рамките на Европейската общност.