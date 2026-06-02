Четири мъртви делфина изплуваха край двореца в Балчик (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири мъртви делфина стреснаха местен жител, излязъл да прави сутрешния си крос край морето в Балчик.

Той изпрати снимки с трагедията на сайта ни, но преди това е позвънил нa 112 , за да разкаже да находката.

Диспечерките го пренасочили към РИОСВ, откъдето пък му обяснили, че щом делфините са на 10 м навътре в морето - попадат извън територията на общината в Балчик и тя няма да ги прибере по тази причина.

Обяснението на РИОСВ за присъствието на делфините е наличието в момента на прекалено много риба в Черно море.

В последните дни мъртви делфини изплуваха на няколко места по българското Черноморие.