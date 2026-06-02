Цветелина Пенкова: България може да има по-ниски цени на тока чрез по-добра енергийна свързаност

„Цената на електроенергията в България, Румъния и Гърция е над два пъти по-висока от тази в други части на Европа. Причината не е липсата на производство, а недостатъчната енергийна свързаност на региона." Това заяви евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова в „Денят започва" по БНТ.

По думите ѝ Централна и Източна Европа продължава да бъде в значителна степен изолирана от общия европейски енергиен пазар заради недостатъчно развитата електропреносна инфраструктура.

„Произвеждаме електроенергия, но нямаме възможност да я продаваме и обменяме при същите условия като държавите в Западна Европа. Така се затваряме в енергиен остров, в който потребителите и индустрията плащат по-висока цена", посочи Пенкова.

Тя подчерта, че като основен преговарящ на Европейския парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура (TEN-E) работи за насочване на повече инвестиции към електропреносните мрежи и премахване на съществуващите ограничения пред трансграничния пренос на електроенергия.

„Само чрез развитие на свързващата инфраструктура можем да гарантираме реално конкурентен енергиен пазар, който да доведе до по-ниски цени за нашите потребители", заяви тя.

Според Пенкова България има ключова роля в бъдещото развитие на европейската енергийна система както заради стратегическото си географско положение, така и заради балансирания си енергиен микс, в който основно място заемат базовите енергийни мощности като ядрената енергетика.

Във връзка с развитието на ядрената енергетика евродепутатът припомни, че през предходния мандат на Европейския парламент са били положени сериозни усилия тя да бъде призната за стратегическа, устойчива и необходима част от енергийния преход.

„До скоро ядрената енергетика беше тема табу в Европа. Днес вече има ясно осъзнаване, че без базови мощности няма как да гарантираме енергийна сигурност и достъпни цени на електроенергията", заяви Пенкова.

Тя отбеляза, че за първи път в бюджета на Европейския съюз е предвидено финансиране за нови ядрени мощности, което открива значителни възможности пред България.

По думите ѝ проектът АЕЦ „Белене" също не бива да бъде пренебрегван.

„Белене продължава да бъде стратегическа инфраструктура. България е единствената държава в света с полуизградена ядрена централа, която отказва да я завърши. Въпросът е на политическа воля и дългосрочна визия за развитието на сектора", подчерта евродепутатът.

Коментирайки последните сътресения на енергийните пазари и ръста на цените на горивата, Пенкова заяви, че временните мерки на национално ниво не могат да бъдат трайно решение.

„Трябва да говорим за диверсификация на доставчиците и общи европейски действия. Случващото се в Близкия изток показва колко важно е Европа да не зависи от един източник на доставки", каза тя.

Според нея България има стратегическо значение и по отношение на енергийните доставки от трети страни, тъй като през страната преминават ключови маршрути за внос на енергийни ресурси.

В заключение Пенкова подчерта, че както кризата с горивата, така и проблемите на електроенергийния пазар имат общ корен – недостатъчните инвестиции в инфраструктура.

„В Европа вече има осъзнаване, че няма как да говорим за енергийна сигурност без модерна и добре свързана инфраструктура. Затова и основните бъдещи инвестиции ще бъдат насочени именно към развитието на енергийните мрежи и свързаността както в рамките на ЕС, така и със съседни държави", заключи тя.