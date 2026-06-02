Иззеха 2840 спортни стоки менте от магазин в Добрич

2840 спортни стоки – менте иззеха от магазин в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 1 юни, около 14:30 часа е извършена проверка на търговски обект по ул. „Батак" в град Добрич. В хода на проверката са установени и иззети 2840 артикула, носещи логото на световноизвестни марки. Установено е, че те спродават без съгласието на притежателя на изключителното право. По случая е образувано досъдебно производство.

През последния месец в няколко магазина нв Добрич, както и в магазини в курорта „Албена", в град Каварна и др, са открити и иззети спортни стоки – менте. Количествата в търговските обекти са различни – от 500 до 1000 броя. Това е най-голямото количество, иззето досега.