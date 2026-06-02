94,7% от класираните бъдещи първолаци в Пловдив са приети по първо желание

Има 415 незаети места

94,7% от класираните 3029 бъдещи първолаци в Пловдив са приети по първо желание, показват данните от първото пресяване на документите. В класирането взеха участие 3158 деца, като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой обявени 3444 свободни места все още не са заети 415.

За класираните деца предстои записване в училищата до 9 юни. В този срок родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват удостоверения за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН и на тези, които са използвали предходен адрес в района на училището, в което е и последната им регистрация по местоживеене.

По-голямата част от родителите (68% от класираните) избраха училище, в района на което е адресната регистрация на детето, 10,2% заложиха на училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и 21,8% са класирани по избор, независимо от местоживеенето.

Некласирани са 129 деца, за 84 от които родителите са избрали само едно-единствено желание. Сред 129-те деца има 12, които нямат адресна регистрация в град Пловдив, въпреки че има класирани 43, които живеят извън града.

В срок до 10 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 15 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, а също и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 14 юни 2026 г. (вкл.). За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 12 юни 2026 г.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. От Община Пловдив препоръчват родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За десета поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране, което улеснява родителите и представителите на училищната администрация, както и проследяването на обхвата на децата, регистрирани в град Пловдив, които подлежат на задължителен прием в първи клас.