Почина писателят и депутат от ГЕРБ Любен Дилов-син

Писателят и депутат от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син е починал на 61-годишна възраст днес.

Това е станало в Правителствена болница, където Дилов бе преместен преди две седмици след като получи тежък инфаркт в Италия. Заради инфаркта, който го порази изненадващо докато бе в Италия, Дилов-син не успя да се закълне като народен представител в 52-ото Народно събрание.

Сърдечният инцидент се случил в Рим по време на екскурзия с децата му, на която заминали веднага след изборите на 19 април. Дилов бе втори в листата на ГЕРБ в Бургас, откъдето влиза и в предишните няколко мандата.

Инфарктът е бил много тежък. Публицистът, журналист и политик бе изпаднал в кома. Събудил се от нея три седмици преди да бъде преместен в България.

Любен Дилов-син е завършил журналистическия факултет на СУ, работил е във вестниците "Поглед" и АБВ. Бил е главен редактор на в. "Ку-ку", "Експрес" и "Новинар" (чийто съсобственик бе), на списанията "Плейбой" и L'Europeo (на което е издател и към момента).

Сред идеолозите и създателите, а също и главен сценарист на "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". Сценарист и на филма "Ла донна е мобиле" и главен сценарист на тв сериала "7 часа разлика". както и на още куп продукции.

Създател и дълги години председател на "Движение Гергьовден", бе общински съветник от партията в София, както и народен представител в 40-ото НС. А от 45-ия парламент насам е депутат в коалицията ГЕРБ-СДС.

Баща е на три деца и дядо на двама внуци. А негов баща е световно признатият писател фантаст Любен Дилов, което предопределя първите му 7 години, а и останалите до 60 и напред.