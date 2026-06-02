ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евакуираха 8 училища и детски градини в Кърджали з...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22962236 www.24chasa.bg

Мъж преби със сопа 8-годишния си син, баба му и вуйчо му

2328
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Мъж от село Желязковец (община Самуил) е пребил с дървена сопа осемгодишния си син и негови близки, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за възникнал скандал в дома на бившата съпруга на 32-годишния мъж е получен в Районното управление в Исперих. По данни на полицията той нанесъл удари с дървена сопа на осемгодишния си син, на 45-годишната баба на детето и на 25-годишния му вуйчо. При предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че съпричастност към извършеното деяние има и 27-годишен мъж, приятел на побойника.

Малолетното дете и неговата баба са транспортирани в болница с контузни рани в областта на главата. Вуйчото е с охлузвания по тялото и не е хоспитализиран.

Мъжът, нахлул в дома на бившата си съпруга, е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство.

В област Разград през миналата година 18 малолетни и 11 непълнолетни са станали жертва на престъпления, съобщи БТА.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!