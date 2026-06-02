Уволнен служител: Нямам нищо общо с Баба Алино, превърнаха ме в бушон на скандала

Отстраненият служител на отдел „Строителен контрол" към Община Варна Делян Грудев публично отхвърли твърденията, че носи вина за случая с незаконното строителство в местността Баба Алино, и заяви, че е бил превърнат в „изкупителна жертва" на скандала.

На пресконференция пред сградата на общината той представи трудовия си договор и заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение, като подчерта, че е работил в дирекцията едва от декември 2025 г. и не е бил служителят, който е водил преписките по казуса.

„Нямам нищо общо с незаконното строителство в смисъла, който днес се опитват да ми припишат. Не съм работил по тази преписка, не съм участвал в прикриване на информация и не приемам да бъда превърнат в бушон на един обществен скандал", заяви Грудев.

По думите му информацията, разпространена от ръководството на Община Варна, не отговаря на истината. Той категорично отрече да е признал вина или да е напуснал доброволно.

„Не съм подавал молба за напускане по взаимно съгласие. Освободен съм в срока на изпитване без да ми бъде обяснено какво точно съм направил или не съм направил", каза той.

Грудев разказа, че за първи път е посетил местността Баба Алино по време на съвместната акция на полицията и строителния контрол в края на март тази година. По негови думи тогава целият наличен състав на строителния контрол е бил извикан спешно, без предварително да бъде информиран къде отива.

„Качихме се в колите и отидохме на място, където вече течеше акция на МВР. Това беше първото ми посещение там", посочи той.

Според Грудев след проверката служителите са започнали работа по изготвяне на констативни актове за забрана на достъпа до незаконните строежи и за спиране на строително-монтажните работи.

Той обясни, че не разполага с информация дали впоследствие тези актове са били надлежно връчени на собствениците, тъй като вече не работи в общинската администрация и няма достъп до документацията.

Бившият служител отправи и косвена критика към ръководството на общината, като допусна, че кметът Благомир Коцев може да е бил подведен от свои подчинени.

„Напълно възможно е кметът да е бил подведен от хора, които имат интерес да си измият ръцете. Ако е така, тези хора трябва да излязат на светло. Ако не е така, обществото има още по-голямо право да получи отговори", заяви Грудев.

Той подчерта, че няма да обвинява никого без доказателства, но настоя всички документи и факти по случая да бъдат публично представени.