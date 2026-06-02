Четниците от Добруджа на Ботев и Таньо войвода се „строяват" на центъра на Добрич

В Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, на LED екран пред читалище „Йордан Йовков" в Добрич ще бъдат представени добруджанци, участвали в четите на Христо Ботев и на Таньо войвода.

И двете чети слизат на българския бряг на 17 май (стар стил) 1876 г. – едната при Козлодуй, а втората – на Тутраканския бряг при с. Пожарево. Съдбата им е еднаква. Те извършват героични походи в помощ на Априлското въстание, но останали без подкрепа, дават много жертви. Ботевата чета е разгромена при връх Околчица, а четата на Таньо Стоянов – при Керчан баир до дн. село Априлово, община Попово. В последните сражения загиват и двамата войводи.

„На екрана ще бъдат представени четниците от Добруджа от календара, който направихме тази година за 150-годишнината от гибелта на Христо Ботев. Той беше посветен на Ботевите четници от Добруджа и на четниците на Таньо войвода. Таньо Стоянов е сподвижник на Васил Левски. Бяга от заточение в Диарбекир, като научава че се подготвя въстание, в Румъния събира 28 души четници, минава през Тутракан, няколко часа преди Христо Ботев да слезе на Козлодуй. Тръгва навътре в страната, четата е разбита при Попово. Календарът за тази година е посветен на тези четници. На екрана ще се показват снимките и биографиите на героите", каза Борис Спасов, директор на Добруджанския научен институт, подготвил календара.

"Създадохме дигитална карта "Ботевите четници от Добруджа". Тя и в момента е общодостъпна в Интернет. На картата са отбелязани всички населени места в Добруджа, включително и в села в Румъния около Тулча. Като се посочи въхру населеното място на картата, излиза името на четника, снимка, ако има запазена, кратка биография", каза Димитричка Петрова , зам.-директор на основно училище "Христо Ботев", учител по история. "Има и втори етап на нашия проект – да поставим паметни плочи на четниците в селата, където са родени или са живели. Очакваме да го започнем, като разчитаме на съдействието на местните власти", добави тя.

В Деня на Ботев в двора на основно училище „Христо Ботев" в Добрич е експонирана изложба на открито, посветена на 150 години от гибелта на поета-революционер.