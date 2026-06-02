Спипаха мъртвопиян на мотопед без табели в село Марково край Пловдив

Дрегерът отчел над 3,4 промила

Мъртвопиян водач е заловен снощи в село Марково, съобщават от полицията. Минути преди 23 ч. мъжът бил спрян за полицейска проверка с управлявания от него мотопед без регистрационни табели, а последвалият тест с дрегер отчел наличие на над 3,4 промила. Извършителят е отведен за едно денонощие в ареста на Първо РУ.

В първите часове на днешния ден в полицията в Асеновград попаднал друг мъж, който бил седнал зад волана на автомобила си също под въздействие на алкохол – около 1,4 промила. През изминалите почивни дни още седмина водачи са били задържани в нетрезво състояние, а други двама – след употреба на наркотични вещества. Нарушенията са установени в Пловдив на бул. „Санкт Петербург" и бул. „Марица", в Карлово, Раковски, Цалапица и Старосел и край разклона за Виница на главен път I-8. Срещу всички извършители са образувани бързи производства, на някои от тях са били иззети собствените моторни превозни средства.