ГЕРБ няма да подкрепи премахването на КОВИД добавките към пенсиите

Деница Сачева

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените мерки от правителството чрез поправки в удължителния закон за бюджета, посочи депутатът Деница Сачева в кулоарите на парламента преди днешното заседание на временната комисия по бюджет и финанси.

По думите й в миналия мандат ГЕРБ-СДС е поискала цялостна пътна карта за това как ще се развива пенсионната система в рамките на следващата година.

„Не може да се започне с мерки, свързани с бюджета от най-уязвимите. Виждате, че се следва интересна тенденция – на 24 май се обявиха орязване на разходи в културата, на 1 юни стана дума за майчинството, днес вече сме свидетели как от 1 юли няма да има ковид добавки", каза тя.

Сачева заяви, че премахването на ковид добавките би спестило на бюджета 2,9 млн. евро, което се равнява на шест плащания по договора с турската компания „Боташ".

„Ако мислите, че по този начин решаваме бюджетни проблеми, аз съм сигурна, че нито един български гражданин няма да повярва на тази теза. Трябва цялостно решение и в никакъв случай това не решава нито един бюджетен проблем", каза тя.

По отношение на партийните субсидии, Сачева определи бюджетния ефект от тази мярка като „бюджетни трохи".

„Това е „политически чук" за демокрацията - спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 млн. евро - още шест плащания по „Боташ", каза тя.

По думите ѝ очевидно управляващите очакват олигарсите да финансират партиите.

„Ние отдавна имаме тезата, че групата на г-н Радев всъщност се бори с парламентарната демокрация, а не я утвърждава. Взима се кислородът на опозицията, докато очевидно управляващите имат намерение да дишат основно чрез държавния апарат. Ние сме против тези мерки", заяви Сачева, цитирана от БТА.

