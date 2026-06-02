Шофьор размаха пистолет срещу друга кола в Пловдив, арестуваха го

Поведението му било провокирано от засичане по време на движение

Шофьор попадна в ареста за груба хулиганска проява на пътя в Пловдив, съобщиха от полицията.

Вчера по обяд в Трето районно управление постъпил сигнал, че на бул. "България" водач на лек автомобил размахал през прозореца си пистолет срещу друга кола, в която пътували двама души. При последвалата незабавна организация още същия ден извършителят бил установен и задържан, а ползваното от него газово оръжие - иззето.

По предварителни данни поведението на мъжа било провокирано от възникнало засичане по време на движение между двата автомобила. В районното управление се води досъдебно производство.