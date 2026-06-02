Иззеха спортни екипи менте от сергия в Стамболийски

Стоки, имитиращи известни производствени марки, са били иззети от служителите на реда в Стамболийски, съобщават от МВР. Спецакцията е проведена вчера в рамките на планираните мерки за пресичане на престъпления с интелектуалната собственост. При проверка на улична сергия са били установени близо 90 спортни екипи и тениски, предлагани за продажба без необходимите разрешителни документи от правопритежателя. По случая е образувано досъдебно производство.