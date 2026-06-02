62-годишен дал 21 650 евро да забогатее от акции и злато за две седмици, но останал измамен. Полицейски служители на РУ-Сандански работят по сигнал от 62-годишен жител на с. Ласкарево, че в периода от 14.05.2026 г. до 28.05.2026 г., чрез комуникация със съобщения и обаждания през мобилно приложение, е въведен в заблуждение да изпраща парични суми на посочени банкови сметки за закупуване на борсови акции и злато, от което ще получи парична печалба.

На мъжа е нанесена имотна вреда на приблизителна стойност около 21 650 евро. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.