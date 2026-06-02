Хванаха дрогиран шофьор, в дома му - канабис и мелничка

Полицейски служители на РУ-Петрич са задържали 19-годишен петричанин за наркотици. Около 03:50 часа в понеделник управляваният от него лек автомобил „Сузуки Витара" е спрян за проверка на ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Петрич. С техническо средство е установено, че младежът шофира след употреба на наркотично вещество.

В хода на работата по случая е проверено, обитаваното от него жилище в ж.к. „Изток" в гр. Петрич, където са открити електронна цигара с течност, реагираща положително на канабис, мелничка с около 0,93 грама сух канабис по нея и около 7 флакона, съдържащи течност, която е предоставена за изследване. Уведомена е компетентната прокуратура. Работата продължава.

В обезлесен участък в местността „Марковица", землище на с. Яворница пък полицаи от Петрич са намерили засадени около 65 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис.