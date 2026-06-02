Борисов за кончината на Любен Дилов-син: Загубих приятел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод кончината на Любен Дилов-син.

Публикацията бе придружена и от тяхна обща снимка.

"Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", завършва Борисов.

Писателят, журналист и народен представител Любен Дилов-син почина на 2 юни в болница.