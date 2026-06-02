Задържаха над 96 000 евро на „Капитан Андреево“ при две проверки

Недекларирани 96 850 евро са задържани от митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ при две отделни проверки на леки автомобили, напускащи страната, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници“ в Свиленград.

При първия случай, на 29 май около 2:00 часа след полунощ, на пункта е пристигнал лек автомобил с чуждестранна регистрация, пътуващ от Германия за Турция. Пътуващите в него германски гражданин и негова спътница – турска гражданка, заявили пред митническите служители, че не пренасят нищо за деклариране.

След извършен анализ на риска автомобилът бил насочен за щателна митническа проверка, при която под предната пасажерска седалка били открити еврови банкноти, увити в прозрачно фолио. Установени били общо 67 350 евро, които са собственост на водача на автомобила.

Почти по същото време на пункта пристигнал втори лек автомобил, управляван от български гражданин, който пътувал заедно с германски гражданин по направление Германия – Турция. И двамата заявили, че не пренасят стоки или парични средства за деклариране.

При последвалата щателна митническа проверка в багажа на пътниците митническите служители открили 29 500 евро в куфар, собственост на германския гражданин.

По двата случая са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на териториалното отделение на Свиленград към Районната прокуратура в Хасково.

При един от последните подобни случаи през април тази година на ГКПП „Капитан Андреево“ бяха открити недекларирани близо 102 000 евро, пренасяни от турски гражданин. По-късно той беше освободен от състав на Окръжния съд в Хасково срещу парична гаранция в размер на 10 000 евро.