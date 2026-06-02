Задържаха двама мъже, заплашвали полицай с убийство

Двама жители на берковското село Боровци са задържани за отправена закана с убийство към служител от Районно управление – Берковица.

На 01.06.2026 г. в село Боровци служители от Районно управление – Берковица спрели за 34-годишен водач на лек автомобил "Деу Ланос" от монтанското село Габровница. Проба с дрегер отчела 0,77 промила алкохол в издишания от него въздух. Докато служителите оформяли документите, към тях се приближила група от 4-5 човека, като двама от тях отправили към единия от служителите закани за живота и здравето му. На място били изпратени още два полицейски екипа от Районно управление – Берковица. Те установили мъжете, отправили заканите – местни жители, на 42 г. и 37 г. С полицейска заповед са задържани за 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 144, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 144, ал. 2 от НК.