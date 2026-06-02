Смърт, пожари и потопи завладяват Европа

Евакуираха 8 училища и детски градини в Кърджали заради сигнали за взривни устройства

Ненко Станев

[email protected]

Осем училища и детски градини в Кърджали бяха евакуирани днес след получени по електронната поща съобщения за поставени взривни устройства. По първоначална информация писмата са били изпратени до учебните заведения и са съдържали идентичен текст.

След получаването на сигналите полицията е реагирала незабавно. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са предприели необходимите действия за обезопасяване на районите около сградите.

Всички деца и служители са били своевременно евакуирани, без да се допусне риск за тяхната безопасност. Полицейски екипи са започнали щателни проверки и претърсване на сградите за наличие на взривни устройства или други опасни предмети.

Паралелно с това органите на реда са предприели действия по установяване и издирване на автора на изпратените съобщения. По случая е образувана проверка.

От полицията уверяват, че ситуацията е под контрол и че ще бъде предоставена допълнителна информация след приключване на проверките в засегнатите учебни заведения.

