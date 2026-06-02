Слави Трифонов за Любен Дилов-син: Толкова много ум, талант и знания

Слави Трифонов СНИМКА: фейсбук

Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Това пише във фейсбук  лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод кончината на Любен Дилов-син

"Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания", пише Трифонов.

"Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет", завършва лидерът на ИТН.

Писателят, журналист и народен представител Любен Дилов-син почина на 2 юни в болница.

