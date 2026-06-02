Полицаи свалиха мъж от надлез над АМ "Тракия", искал да скача

Диана Варникова

[email protected]

Движението по автомагистрала "Тракия" бе възстановено Снимка: Диана Варникова

Полицейски служители са успели да свалят от парапет на надлез над автомагистрала "Тракия" мъж, който е искал да скача и да се самоубила. Това се е случило на надлеза към с. Черногорово, община Пазарджик, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

Пътуващи по направлението са подали сигнал, че от външната страна на парапета на надлеза е стоял мъж и заплашвал да скочи. Веднага на мястото са били изпратени всички свободни и дежурни екипи на "Пътна полиция", Районното управление на МВР в Пазарджик, Пожарната и линейка на "Спешна помощ". Наложило се е автомагистралата да бъде затворена в двете посоки, докато продължава акцията по спасяването на самоубиеца.

Ситуацията е била овладяна. Мъжът е транспортиран до областната болница в Пазарджик за преглед.

Движението по аутобана е възстановено.

