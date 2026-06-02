Пешеходци и шофьори спряха, за да отдадат почит към паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България (Снимки)

Пешеходци по улиците спряха, а шофьори излязоха от колите си, за да отдадат почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България.

Сирени по традиция започнаха да звучат в 12:00 часа в продължение на две минути в цялата страна.

Фотографът на "24 часа" Георги Палейков запечата момента, в който хората спряха и склониха глава, за да почетат националните герои.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България е честван за първи път през 1884 г. във Враца и Пловдив, според справка на БТА. Официално той се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват Ботеви четници.

Пешеходци и шофьори спряха за да отдадат почит към паметта на Христо Ботев Снимка: Георги Палейков
